Чим обприскати томати від хвороб і шкідників: підручні засоби за копійки

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 366

Томати є однією з найпоширеніших культур серед дачників. Щоб отримати гарний врожай із власного саду, важливо своєчасно обробляти рослини від хвороб і шкідників. Варто зазначити, що для цього необов'язково шукати спеціальні препарати в магазинах. Багато ефективних засобів доступні й прості у використанні, і їх можна знайти майже у будь-якого дачника

Ефективні народні засоби для обробки помідорів від шкідників

Один із найпростіших і недорогих способів обробки томатів від шкідників — використання звичайної кухонної солі.

Досвідчені садівники стверджують, що обприскування томатів розчином солі може запобігти нападу колорадських жуків, попелиці та капустянки.

Для приготування розчину потрібно взяти 1 склянку солі на 10 літрів води.

Обробку рослин слід проводити один раз на місяць, починаючи з початку цвітіння і до завершення плодоношення. Зазначимо, що такий розчин також може захистити рослини від грибкових захворювань, таких як фітофтороз, альтернаріоз і бактеріоз. Проте, важливо дотримуватися обережного підходу до обробки томатів від грибків сольовим розчином, оскільки надмірне застосування може призвести до опіків рослин.

Крім солі, існують інші доступні й ефективні народні засоби для обробки томатів від хвороб. Зокрема, йодний розчин (2 мл йоду на 10 літрів води) та розчин зеленки (3 мл зеленки на 10 літрів води) можуть знизити ризик появи грибкових захворювань на томатах.

Крім того, рослини можна обробити розчином попелу (300 г деревного попелу на 10 літрів води), що допоможе захистити їх від фітофторозу.