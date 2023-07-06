Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Сьогодні, 22:01 Переглядів: 279

 

Адреси, за якими 7 липня енергетики проводитимуть планові роботи

У п’ятницю, 7 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Велика набережна, 10, 11, 13, 15.

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
  • набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 7-18;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
  • пров. Мирний, 28;
  • вул. Академіка Герасимовича, 43/2,47;
  • вул. Гайдамацька, 1-14;
  • вул. Кавалерійська, 15А, 17, 17А;
  • вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
  • вул. Сергія Єфремова, 3-27;
  • пров. Шкільний, 20, 22, 24/27;
  • пров. Остапа Вишні, 1;
  • вул. Чорноморська.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • вул. Солов'їна, 10;
  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Зарічна, 6, 12, 16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
  • пров. Північний, 1А-26; пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
  • пров. Сиваський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;
  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45;
  • вул. Космонавтів, 59/16-86;
  • вул. Михайлівська, 16/42-21;
  • вул. Пилипа Орлика, 9-11/37.

У зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
  • вул. Олександра Радищева, 12-20;
  • вул. Правобережна, 47, 47А;
  • пров. Правобережний, 1А-20;
  • пров. Рилєєва, 1/9-12/17;
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
  • вул. Східна, 2/3-14/22;
  • вул. Шкільна, 1-11/9.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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