Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У п’ятницю, 7 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Велика набережна, 10, 11, 13, 15.

З 8.00 до 17.00

У зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2, 6А, 8;

пров. Мирний, 28;

вул. Академіка Герасимовича, 43/2,47;

вул. Гайдамацька, 1-14;

вул. Кавалерійська, 15А, 17, 17А;

вул. Остапа Вишні, 4-29/38;

вул. Сергія Єфремова, 3-27;

пров. Шкільний, 20, 22, 24/27;

пров. Остапа Вишні, 1;

вул. Чорноморська.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Солов'їна, 10;

вул. Спасо-Преображенська, 3, 6.

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Зарічна, 6, 12, 16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;

пров. Північний, 1А-26; пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;

пров. Сиваський, 25А-30/4;

пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул. Космонавтів, 59/16-86;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

вул. Пилипа Орлика, 9-11/37.

У зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів: