На Кременчуччині поліцейські затримали браконьєра, який перевозив 700 кг свіжовиловленої риби

На Полтавщині під час патрулювання прибережної зони Сулинського заказника Кременчуцького водосховища поліцейські виявили понад 700 кілограмів свіжовиловленої риби, які чоловік перевозив транспортним засобом. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області за інформацією сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.
За даним фактом підрозділом дізнання відділу № 1 (м. Глобино) Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання — до 3-х років обмеження волі. Тривають слідчі дії.
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