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На Кременчуччині поліцейські затримали браконьєра, який перевозив 700 кг свіжовиловленої риби

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 249

 

Автомобіль та причеп вилучені, за даним фактом порушена кримінальна справа

На Полтавщині під час патрулювання прибережної зони Сулинського заказника Кременчуцького водосховища  поліцейські виявили понад 700 кілограмів свіжовиловленої риби, які чоловік перевозив транспортним засобом. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області за інформацією сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції.

— Під час профілактичного рейду 4-го липня, близько 18.00, неподалік села Горошине Семенівської громади Кременчуцького району, працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили близько 700 кілограмів риби синець, які чоловік, 1965 року народження, мешканець смт Градизьк, перевозив легковим автомобілем «ВАЗ» з причепом. Наразі автомобіль та причеп вилучені. Біоресурси передані працівникам Державної екологічної інспекції Центрального Округу, — зазначив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Дмитро Кисличенко.

За даним фактом підрозділом дізнання відділу № 1 (м. Глобино) Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання — до 3-х років обмеження волі. Тривають слідчі дії.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини браконьєри Сула Кременчуцьке водосховище
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