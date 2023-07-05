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Як минула доба на Кременчуччині: дві пожежі, п’яні дебошири та «Карлсон на даху»

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 145

 

Дані на ранок 5 липня

Доба у Кременчуцькому районі минула відносно спокійно. Про це повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС та Кременчуцького районного управління поліції.

За минулу добу рятувальники ДСНС 7 разів виїжджали на виклики, з них 3 рази у Кременчуці, а також у Горішніх Плавнях, Глобиному та двічі – у Вільній Терешківці.

Два виклики були пов’язані із гасінням пожеж у житловому секторі.

Близько опівночі до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу в господарчій споруді на вулиці Зелена в селі Вільна Терешківка Піщанської ТГ. На місце пожежі виїхали вогнеборці місцевої пожежної охорони та 14 ДПРЧ. Залучалися 2 одиниці техніки. У 1.40 пожежа у господарчій споруді на площі 40 квадратних метрів була ліквідована. Вогнем знищено дах господарчої споруди та речі, що були у вжитку. Врятовано розташований поряд житловий будинок.

Близько 1.00 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Челюскіна в місті Глобине. На гасіння пожежі виїжджали вогнеборці 6 ДПРП та 1 одиниця техніки. Через сильне задимлення рятувальники використовували апарати захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати о 1.35.

Травмованих чи загиблих в наслідок пожеж не зареєстровано. Причини виникнення пожеж встановлюються.

4 липня о 19.49 до Служби порятунку надійшло сповіщення, що по вулиці Покровська в Кременчуці чоловік сидить на краю даху 5-ти поверхового житлового будинку. На місце прибули рятувальники 14 та 16 ДПРЧ та 2 одиниці техніки. Проте, рятувальникам ДСНС нічого робити не довелося, бо чоловік самостійно зліз з даху будинку.

Учора поліцейські 7 разів виїжджали на виклики щодо п’яних дебоширів. Усіх їх притягнули до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

У Кременчуці вчора викликали рятувальників, аби зняти з даху «карлсона»

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС пожежі поліція
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