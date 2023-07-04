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4 замість 51: Нацкомісія скоротила список перейменування населених пунктів Полтавщини

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 438

Ось які села залишили в списку

30 червня Національна комісія зі стандартів державної мови змінила перелік рекомендованих до перейменування сіл, селищ та міст України. Тепер у Полтавській області замість 51 топоніма пропонують змінити 4 — це села Миргородського та Полтавського районів: Юрʼївка, Переводчикове, Надежда й Первомайське. Про це відомо з рішення Нацкомісії. 

Відомо, що Юр’ївку рекомендують замінити на Юріївку, а іншим трьом селам — запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку.

Назви пропонують змінити через їх невідповідність нормам української мови та з метою виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики і деколонізацію топонімії».

Попередній перелік від 27 червня скасували через звернення Міністерства освіти і науки, бо в рекомендаціях були й такі назви, які відповідали стандартам державної мови. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: перейменування село деколонізація
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