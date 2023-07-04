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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

За час пандемії 17% населення Полтавщини хворіли коронавірусом

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 297

 

98% із них — одужали

В Україні з 1 липня остаточно завершено карантин та режим надзвичайної ситуації, спричинений пандемією коронавірусу. COVID-19 переходить до групи сезонних захворювань, як грип. В обласному центрі та громадах припиняють роботу штаби з ліквідації наслідків коронавірусу.

За період пандемії в області захворіли 234 395 людей. Це 17% від усього населення. Одужали 229 569 людей (97,9%), летальних випадків зафіксовано 4 629. Про це на апаратній нараді 3 липня повідомив директор Департаменту охорони здоров ОВА Віктор Лисак.

— Спільними зусиллями ми тримали ситуацію в області. Все це завдяки злагодженій роботі. З перших днів у нас цілодобово працював штаб, координували роботу з громадами, формували ізолятори, приймали хворих, вчили людей культурі санітарії. Завдяки соціальному бізнесу, обласній владі не мали проблем щодо забезпечення ліжок киснем, — сказав Віктор Лисак. — І головне, що вдалося переконати населення в тому, що найкращий захист від хвороби — імунопрофілактика.

З 1 липня також скасовується щотижневий збір інформації щодо поширення COVID-19. Однак, як зауважив Віктор Лисак, це не означає, що не вестиметься контроль за захворюванням. Лікарі й надалі продовжуватимуть тестувати на коронавірус, у разі виявлення хвороби застосовуватимуть новітні препарати та триває робота щодо вакцинації населення. Нині є люди, які хворіють на коронавірус і вони потребують належного лікування. Також лікарні повинні підтримувати в належному стані всі ліжко-місця, які забезпечені киснем.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус Полтавська ОВА
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