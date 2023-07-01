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Пораненим військовослужбовцям спростили оформлення відпустки та звільнення з лав ЗСУ

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 141

Відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ військовослужбовцям не потрібно повертатися до військової частини

Пораненим військовослужбовцям спростили оформлення відпустки та звільнення з лав ЗСУ. Про це повідомили в офіційному вебпорталі парламенту України.

Відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ військовослужбовцям не потрібно повертатися до військової частини.

У період дії воєнного стану воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби, або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до ТЦК та СП, де з військової частини, за допомогою електронного документообігу, можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби.

Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану» підписав Президент України.

Інформацію про процес проходження ВЛК можна знайти на вебпорталі.

ВЛК – військово-лікарська комісія, яку проходить кожен військовозобовʼязаний після отримання відповідної повістки чи військовослужбовець після поранення.

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Автор: Дарія Згура
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