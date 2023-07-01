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У Кременчуці від централізованого опалення та гарячого водопостачання відключать 3 будинки

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Відповідне рішення прийняв виконком Кременчуцької міської ради

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 30 червня, депутати затвердили три рішення виконавчого комітету щодо відключення багатоквартирних житлових будинків від централізованого опалення та гарячого водопостачання

Цими рішенням міськвиконком надав згоду на відключення від мереж централізованого опалення будинку №35-а на вулиці Героїв Маріуполя та будинку №131 на набережній Лейтенанта Дніпрова. Також дозволено відключення гуртожиток на вулиці Троїцька,71/73 від мереж централізованого постачання гарячої води.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком опалення гаряча вода відключення
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