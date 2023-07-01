У парку Миру в шию дитини влучила страйкбольна куля

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Вчора, 30 червня, ввечері, у Кременчуці, у парку Миру на дитячому майданчику в шию дитини влучила страйкбольна куля. Вона випадково вилетіла з тиру, який розташований біля дитячого майданчику. Про це повідомили у соцмережах.

Відомо, що дитина гралася на майданчику, в цей час у тирі хтось з відвідувачів стріляв. Куля з рушниці пробила стінку, яка виготовлена з тканини й влучила в шию дитини.

– Добре, що не сталося біди, але дитина перелякалася, – говорить мати постраждалої дитини.

Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко, зараз долучаються ювенальні поліцейські та відповідні служби, які перевіряють та контролюють суб‘єкти господарської діяльності.

— Офіційно із заявою до нас не зверталися, але за фактом публікації назначаємо перевірку задля встановлення усіх обставин та унеможливлення подібних випадків надалі, — говорить Анна Васенко.