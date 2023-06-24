У кременчуцькому тролейбусі незвичайний пасажир лазив по поручнях

24 червня кременчужанин Назар Гонтар став свідком незвичайної події у тролейбусі, яку зняв на відео та надіслав до редакції.
Однією з пасажирок тролейбуса виявилась невеличка мавпочка у підгузку, яка розважалась тим, що дерлась угору поруччям.
Візуально, мавпа схожа на капуцина — рід мавп з родини Капуцинові (Cebidae), ареал мешкання яких включає простори тропічних лісів від Гондураса на півночі до Південної Бразилії на півдні. Капуцини є найбільш популярними й доступними мавпочками для домашнього утримання. Придбати їх можна в спеціальних розплідниках. Але утримання капуцина обов'язково знадобиться просторий вольєр. Раціон капуцинів складається з фруктів, невеликих ящірок і комах.
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