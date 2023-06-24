У кременчуцькому тролейбусі незвичайний пасажир лазив по поручнях

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24 червня кременчужанин Назар Гонтар став свідком незвичайної події у тролейбусі, яку зняв на відео та надіслав до редакції.

Однією з пасажирок тролейбуса виявилась невеличка мавпочка у підгузку, яка розважалась тим, що дерлась угору поруччям.