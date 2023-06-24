На ремонті даху дитсадка розікрали 2 мільйони гривень

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Ремонт покрівлі дитячого садка в Полтаві зі шкодою майже 2 млн грн — у службовій недбалості підозрюють директора приватного підприємства. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у серпні 2022 року Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому та приватне підприємство з Полтавського району уклали договір підряду на капремонт покрівлі одного з дошкільних навчальних закладів Полтави.

Відповідно до умов договору підприємство за бюджетні кошти зобов’язувалося якісно відремонтувати дах, однак надалі не дотрималося проєктної документації, будівельних норм, графіка виконання робіт тощо.