На ремонті даху дитсадка розікрали 2 мільйони гривень

Ремонт покрівлі дитячого садка в Полтаві зі шкодою майже 2 млн грн — у службовій недбалості підозрюють директора приватного підприємства. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомлено про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
За даними слідства, у серпні 2022 року Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому та приватне підприємство з Полтавського району уклали договір підряду на капремонт покрівлі одного з дошкільних навчальних закладів Полтави.
Відповідно до умов договору підприємство за бюджетні кошти зобов’язувалося якісно відремонтувати дах, однак надалі не дотрималося проєктної документації, будівельних норм, графіка виконання робіт тощо.
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