Під Кременчуком вигоріло 3 га сухостою

23 червня о 15.00 сталася пожежа на відкритій території за адресою поблизу с. Біляки Кременчуцького району. Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Рятувальники встановили, що площа горіння сухостою становить 3 га. Внаслідок пожежі знищена суха рослинність на площі 3 га. Пожежу локалізували о 16.48, а о 18.34 — ліквідували. До гасіння залучалися 3 чоловіки особового складу місцевої пожежної охорони с. Василівка та одна машина.
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