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У Горішніх Плавнях розкажуть про Конотопську битву, у якій Виговський розгромив «непереможну» московську армію

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 124

 

У краєзнавчому музеї можна буде побачити триптих «Конотопська битва 1659 р.», один з авторів якої є кременчужанин Борис Сердюк

23 червня відбудеться спільний захід краєзнавчого музею Горішніх Плавнів та Конотопського краєзнавчого музею імені О. М. Лазаревського, присвячений Конотопській битві 1659 року.

У Конотопському музеї зберігається триптих «Конотопська битва 1659 р.», авторами якого є художники конотопець Володимир Борошнєв та кременчужанин Борис Сердюк. Під час події можна буде поговорити з митцями про історію створення картини, а також послухати історичну довідку від наукового співробітника Конотопського музею Олександра Акуліча.

Усіх охочих запрошують послухати про легендарну битву, під час якої понад 300 років тому гетьман Іван Виговський розгромив «непереможну» московську армію.

Захід відбудеться в змішаному (онлайн та офлайн) форматі. Місце проведення: зала сучасної історії музею (Горішні Плавні, вул. Космонавтів, 4). Початок об 11.00.

Посилання на онлайн-зустріч опублікують в день проведення на фейсбук-сторінці краєзнавчого музею Горішніх Плавнів.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Горішні Плавні Конотоп Краєзнавчий музей м. Горішні Плавні музей
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