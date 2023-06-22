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Сьогодні вночі патрульні затримали п'яного водія BMW

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 95 Коментарів: 1

Чоловік пропонував патрульним хабар

Сьогодні, 22 червня, вночі під час комендантської години, у Кременчуці, на вулиці Правобережній, патрульні виявили п’яного водія BMW. Про це повідомили у соцмережах.

Під час спілкування водій BMW пропонував патрульним хабаря. Правоохоронці йому повідомили, що за пропозицію хабаря є кримінальна відповідальність. У результаті водія затримали.

За словами очевидців, цей чоловік часто порушує комендантську годину, ставить машину під вікнами й вночі вмикає музику.

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Автор: Дарія Згура Джерело фото: h.kremenchug
Теги: водій порушник комендантська година патрульна поліція
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Коментарі: 1

488
Andron777:
Сьогодні, 11:46

І потім прямісінько до віськомату, чи як там він зараз називається. А то виходить одні воюють, а інші бушують...


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