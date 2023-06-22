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Вчора у Кременчуці сталася потрійна ДТП

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 364

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав

Вчора, 21 червня, у Кременчуці, на Полтавському проспекті сталася ДТП за участі трьох автомобілів.

Про це повідомили у соцмережах.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресслужба патрульної поліції Кременчука, за даним фактом був складений протокол за ст.124 КУпАП (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчук ДТП проспект Полтавський
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