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У Кременчуці дітей запрошують на безкоштовні заняття

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 195

 

Заняття проходитимуть на вулиці Єднання України, 7

Спеціалісти БО «Посмішка ЮА» запрошують на безкоштовні заняття для дітей. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Числа та дати занять:

  • 20 червня з 16.00 до 17.00 — рухливі ігри «Дитинства щаслива мить» (для дітей 6-10 років);
  • 22 червня з 16.00 до 17.00 — творча майстерня (дітей 6-9 років);
  • 23 червня з 16.00 до 17.00 — вікторина «У нас одна Батьківщина — наша різна Україна» (для дітей 6-9 років);
  • 24 червня з 13.00 до 14.00 — малюємо «Букет літа» (для дітей 6-9 років).

Місце зустрічей: вулиця Єднання України, 7. Вхід вільний, без попереднього запису.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: діти заняття
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