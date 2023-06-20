У Кременчуці дітей запрошують на безкоштовні заняття

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 195

Спеціалісти БО «Посмішка ЮА» запрошують на безкоштовні заняття для дітей. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

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