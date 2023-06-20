У Кременчуці дітей запрошують на безкоштовні заняття
Сьогодні, 11:07
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Заняття проходитимуть на вулиці Єднання України, 7
Спеціалісти БО «Посмішка ЮА» запрошують на безкоштовні заняття для дітей. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
Числа та дати занять:
- 20 червня з 16.00 до 17.00 — рухливі ігри «Дитинства щаслива мить» (для дітей 6-10 років);
- 22 червня з 16.00 до 17.00 — творча майстерня (дітей 6-9 років);
- 23 червня з 16.00 до 17.00 — вікторина «У нас одна Батьківщина — наша різна Україна» (для дітей 6-9 років);
- 24 червня з 13.00 до 14.00 — малюємо «Букет літа» (для дітей 6-9 років).
Місце зустрічей: вулиця Єднання України, 7. Вхід вільний, без попереднього запису.
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