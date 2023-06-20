Кременчуччина найкраще підготувала укриття у Полтавській області

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У Полтавській області протягом червня обстежили 2462 об’єкти, які належать до фонду захисних споруд цивільного захисту. До комісії увійшли представники органів місцевого самоврядування, рятувальників та правоохоронців. Про це повідомив на апаратній нараді директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА Олександр Чалий.

Кременчуччина найкраще підготувала укриття до експлуатації. У нашому районі найменший відсоток не готових до використання укриттів:

29% — Лубенський район (непридатні 97 з 330 укриттів)

26% — Полтавський район (непридатні 246 з 942 укриттів)

942 укриттів) 18% — Миргородський район (непридатні 98 із 538 укриттів)

538 укриттів) 10% — Кременчуцький район (непридатні 62 із 652 укриттів).

— Усього на території області перебуває на обліку 1381 захисна споруда цивільного захисту (215 сховищ та 1166 протирадіаційних укриттів). За результатами обстежень в області обліковано 1079 найпростіших укриттів та 2 споруди подвійного призначення. Найбільше укриттів обстежили та поставили на облік у Горішньоплавнівській, Кременчуцькій, Гадяцькій, Миргородській, Шишацькій, Полтавській, Решетилівській громадах, — сказав Олександр Чалий.

Основні причини непридатності перевірених укриттів:

незадовільний технічний та санітарний стан,

невідповідність їх базовим вимогам,

підтоплення приміщень.

— Керівники РВА і громад спільно з профільними структурними підрозділами ОВА мають відпрацювати питання готовності захисних споруд. Адже захист населення від надзвичайних ситуацій — пряма відповідальність органів місцевого самоврядування. Потрібно привести всі захисні споруди до встановлених норм, — наголосив Дмитро Лунін. — Були зауваження щодо санітарного стану укриттів, тож прохання у найкоротші строки врахувати вказані недоліки й усунути їх. Особливу увагу варто звернути Лубенському району на стан готовності фонду захисних споруд цивільного захисту і ретельного відпрацювати питання, — зауважив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За посиланням ви можете ознайомитися з розташуванням укриття, яке найближче знаходиться до вас, скільки людей воно може вмістити, тип захисної споруди та балансоутримувача.