Кременчужанин Олександр Шимків став володарем кубку світу з кікбоксингу WAKO

З 13 до 20 червня у Будапешті відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу WAKO. Участь у змаганнях взяли понад 3 000 спортсменів з 43 країн світу. Кременчук представили 5 спортсменів під керівництвом тренера Сергія Леоненка.
Володарем кубку серед юніорів став Олександр Шимків. Олександр спочатку переміг представника з Ізраїлю, у півфіналі переміг італійця, де у фіналі здобув третю перемогу. У підсумку кременчужанин став переможцем та володарем кубка світу з кікбоксингу WAKO.
Грінченко Ігнат та Нікіта Лукаш завоювали срібні нагороди, Максим Греков до скарбнички «кременчуцького десанту» приніс бронзову медаль. А Влад Ясінський не став переможцем, але отримав неоціненний досвід.
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