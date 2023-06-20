Кременчужанин Олександр Шимків став володарем кубку світу з кікбоксингу WAKO

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 455

З 13 до 20 червня у Будапешті відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу WAKO. Участь у змаганнях взяли понад 3 000 спортсменів з 43 країн світу. Кременчук представили 5 спортсменів під керівництвом тренера Сергія Леоненка.

— Відмінний рівень підготовки борців, змагання в кожній ваговій категорії були найвищими, — зауважив тренер Сергій Леоненко.

Володарем кубку серед юніорів став Олександр Шимків. Олександр спочатку переміг представника з Ізраїлю, у півфіналі переміг італійця, де у фіналі здобув третю перемогу. У підсумку кременчужанин став переможцем та володарем кубка світу з кікбоксингу WAKO.

Грінченко Ігнат та Нікіта Лукаш завоювали срібні нагороди, Максим Греков до скарбнички «кременчуцького десанту» приніс бронзову медаль. А Влад Ясінський не став переможцем, але отримав неоціненний досвід.