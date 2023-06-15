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Замість скульптури Дон Кіхота у Кременчуці з'явився Давид

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 294

  

Кілька днів тому його встановили на бульварі Українського Відродження

У Кременчуці зруйновану скульптуру Дон Кіхота зайняв новий персонаж. Тепер біля кав’ярні «Кофан», що на бульварі Українського Відродження з’явилася дерев’яна скульптура. Зауважимо, що Дон Кіхот кілька разів зазнавав ушкоджень. 

У Кременчуці відновили скульптуру Дон Кіхота
Тепер біля кав'ярні розташували скульптуру Давида. Сама скульптура зроблена з картенової сталі. Давид зображений в очікуванні бою з Голіафом, що відображає сьогодення життя та становище нашої країни під час війни. Автор скульптури Євгеній Примаченко. 
— При вході на вас чекатиме скульптура Давида (так-так, того самого, що бився з Ґоліятом), — повідомляється на сторінці кав’ярні. 
Крім того, при вході знаходиться ще одна маленька скульптура. 
 



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Автор: Альона Душенко
Теги: скульптура Дон Кіхот
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