Замість скульптури Дон Кіхота у Кременчуці з'явився Давид

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 294

Кілька днів тому його встановили на бульварі Українського Відродження

У Кременчуці зруйновану скульптуру Дон Кіхота зайняв новий персонаж. Тепер біля кав’ярні «Кофан», що на бульварі Українського Відродження з’явилася дерев’яна скульптура. Зауважимо, що Дон Кіхот кілька разів зазнавав ушкоджень.

Тепер біля кав'ярні розташували скульптуру Давида. Сама скульптура зроблена з картенової сталі. Давид зображений в очікуванні бою з Голіафом, що відображає сьогодення життя та становище нашої країни під час війни. Автор скульптури Євгеній Примаченко.

— При вході на вас чекатиме скульптура Давида (так-так, того самого, що бився з Ґоліятом), — повідомляється на сторінці кав’ярні.

Крім того, при вході знаходиться ще одна маленька скульптура.







