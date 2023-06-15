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Обміняти старі лампи на нові LED можуть освітні й медичні заклади

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 144

 

Для того, щоб отримати лампочки, треба авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП юрособи та слідувати інструкціям

Обміняти старі лампи на нові LED відтепер можуть освітні й медичні заклади. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації, йдеться про дитсадки, школи, ПТУ, виші, спортивні й музичні школи, поліклініки, лікарні, стоматологічні клініки й інші профільні установи.

Для того, щоб отримати лампочки, треба авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП юрособи та слідувати інструкціям. Як долучитися — в інфографіці нижче.

Також хто не встиг на першому етапі, ще може обміняти лампи у центральному відділенні «Укрпошти» в Кременчуці на вулиці Ігоря Сердюка, 20, нові лампи є.

Нагадаємо, що з 25 лютого обміняти LED-лампи можна й у селах.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: лампи Дія обмін світлодіодні лампи LED
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