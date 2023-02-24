З 25 лютого обміняти LED-лампи можна буде й у селах

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 274

З 25 лютого обмін LED-ламп буде доступний у селах по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій! Обмін буде працювати навіть у прифронтових селах Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Про це повідомив Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти».

За його словами, мова йде про ще 6,6 млн ламп у 23 тис. населених пунктів для допомоги українській енергосистемі.

Жителям українських сіл обміняти лампи можна буде у стаціонарних та пересувних відділеннях «Укрпошти». Хто матиме можливість, реєструватиметься у застосунку «Дія». З собою мати паспорти та РНОКПП, а також до 5 ламп розжарювання на одну людину.

Станом на ранок 23 лютого, 7 025 900 ламп обміняно від початку програми. Такою кількістю ламп можна освітити найбільший стадіон світу! Або ж домівки понад 1,4 млн українців, а це навіть краще.

Найбільше ламп українці прогнозовано обміняли на Київщині (910 тис.), Дніпровщині (735 тис.) та Львівщині (610 тис.).

— До речі, посеред програми до нас ще вирішила приєднатись Франція, подарувавши нам ще 5 млн ламп. То що, тепер LED-лампочки будуть у кожній домівці? Здається, що так, — порадів Ігор Смілянський.

Раніше ми писали, що за перші два тижні українці обміняли близько 5 млн ламп.