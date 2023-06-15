Вакцини від COVID-19: на Кременчуччині повністю відсутня Pfizer, але є достатньо CoronaVac

За минулий тиждень на Полтавщині зареєстрували 158 нових випадків захворювання на COVID-19. Кількість захворілих продовжує зменшуватися. Літо та вакцинація дають свої результати.
У медичних закладах Кременчуцького району наявні 12 715 протиковідних вакцин. Про це повідомили «Кременчуцькому Телеграфові» у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
Згідно з наданою інформацією, на Кременчуччині повністю відсутня вакцина Pfizer і 20 доз дитячої Pfizer у Кам'яних Потоках. Також є 20 доз вакцини Janssen у Кременчуці. Водночас вакцини CoronaVac є у достатній кількості - 12 675 доз.
|Назва закладу охорони здоров’я
|CoronaVac
|Janssen
|Pfizer
|Pfizer дитяча
|Всього:
|
КНМП ЦПМСД № 1
|598
|5
|0
|0
|603
|
КНМП ЦПМСД № 2
|1 885
|5
|0
|0
|1 890
|
КНМП ЦПМСД № 3
|510
|5
|0
|0
|515
|КНМП Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»
|199
|0
|0
|0
|199
|КНМП Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»
|747
|0
|0
|0
|747
|КМП Лікарня «Придніпровська»
|363
|0
|0
|0
|363
|КНП ЦПМСД м. Горішні Плавні
|2 230
|0
|0
|0
|2 230
|КНП ЦПМСД Пришибської сільської ради (обслуговуються Пришибська, Омельницька, Новогалещинська, Піщанська територіальні громади)
|1 957
|0
|0
|0
|1 957
|КП Кам'янопотоківський ЦПМСД
|1 625
|0
|0
|20
|1 645
|КНП Козельщинський ЦПМСД
|256
|0
|0
|0
|256
|КНП ЦПМСД Градизької селищної ради (обслуговуються Градизька та Глобинська територіальні громади)
|264
|0
|0
|0
|264
|КП Семенівський ЦПМСД (обслуговуються Оболонська та Семенівська територіальні громади)
|1 670
|0
|0
|0
|1 670
|КП Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ВВ Полтавської обласної ради
|371
|5
|0
|0
|376
|Всього:
|12 675
|20
|0
|0
|12 715
За інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, з 5 по 11 червня на Полтавщині зареєстрували 158 нових випадків захворювання на COVID-19.
*у дужках — показники попереднього тижня (28 травня - 4 червня)
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