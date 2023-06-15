Вакцини від COVID-19: на Кременчуччині повністю відсутня Pfizer, але є достатньо CoronaVac

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 107

За минулий тиждень на Полтавщині зареєстрували 158 нових випадків захворювання на COVID-19. Кількість захворілих продовжує зменшуватися. Літо та вакцинація дають свої результати.

У медичних закладах Кременчуцького району наявні 12 715 протиковідних вакцин. Про це повідомили «Кременчуцькому Телеграфові» у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Згідно з наданою інформацією, на Кременчуччині повністю відсутня вакцина Pfizer і 20 доз дитячої Pfizer у Кам'яних Потоках. Також є 20 доз вакцини Janssen у Кременчуці. Водночас вакцини CoronaVac є у достатній кількості - 12 675 доз.

Залишки вакцин від COVID-19 по медичних закладах Кременчуцького району станом на 14 червня

Назва закладу охорони здоров’я CoronaVac Janssen Pfizer Pfizer дитяча Всього: КНМП ЦПМСД № 1

м. Кременчук 598 5 0 0 603 КНМП ЦПМСД № 2

м. Кременчук 1 885 5 0 0 1 890 КНМП ЦПМСД № 3

м. Кременчук 510 5 0 0 515 КНМП Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» 199 0 0 0 199 КНМП Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» 747 0 0 0 747 КМП Лікарня «Придніпровська» 363 0 0 0 363 КНП ЦПМСД м. Горішні Плавні 2 230 0 0 0 2 230 КНП ЦПМСД Пришибської сільської ради (обслуговуються Пришибська, Омельницька, Новогалещинська, Піщанська територіальні громади) 1 957 0 0 0 1 957 КП Кам'янопотоківський ЦПМСД 1 625 0 0 20 1 645 КНП Козельщинський ЦПМСД 256 0 0 0 256 КНП ЦПМСД Градизької селищної ради (обслуговуються Градизька та Глобинська територіальні громади) 264 0 0 0 264 КП Семенівський ЦПМСД (обслуговуються Оболонська та Семенівська територіальні громади) 1 670 0 0 0 1 670 КП Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ВВ Полтавської обласної ради 371 5 0 0 376 Всього: 12 675 20 0 0 12 715

Статистика захворюваності на COVID-19 на території Полтавської області за минулий тиждень

За інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, з 5 по 11 червня на Полтавщині зареєстрували 158 нових випадків захворювання на COVID-19.

За тиждень в області:

одужали — 228 (було 285);

продовжують лікування — 282 (було 354);

померли — 2 (було 2).

*у дужках — показники попереднього тижня (28 травня - 4 червня)

Від початку карантину в області:

діагностували — 234 065;

одужали — 229 158;

померли — 4 625.

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