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В Ізраїлі вулицю, де знаходиться посольство росії, перейменували на честь загиблого футболіста полтавської «Ворскли»

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 119

 

Таким чином, тут вирішили вшанувати пам'ять ексгравця, який загинув у липні минулого року в боях з російським агресором

Одну з вулиць ізраїльського міста Хайфа в Ізраїлі назвали на честь колишнього футболіста київського «Динамо», полтавської «Ворскли» та місцевого «Маккабі» Сергія Баланчука. У складі полтавської команди Сергій Баланчук виступав з 1999 по 2003 роки, і грав з полтавцями у Єврокубках.

 

Мерія Хайфи одноголосно ухвалила рішення, 7 червня, про це пише портал sport5.co.il. З ідей виступив депутат міськради Кирило Катерник, який вніс відповідну постанову до порядку денного. Після голосування та ухвалення депутати вирішили, що ім'ям Сергія буде названо вулицю, на якій знаходиться посольство росії.

Таким чином, тут вирішили вшанувати пам'ять ексгравця, в активі якого є два матчі у складі молодіжної збірної України.

Сергій Баланчук загинув у липні минулого року в боях з російськими агресорами. Захисник України поліг у боях під Бахмутом, внаслідок артилерійського обстрілу.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Ворскла війна Ізраїль
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