Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У четвер, 15 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Ковальська, 8-29;

туп. Ковальський, 2, 3;

пров. Сержанта Онопченка, 1-22;

вул. Василя Сліпака, 1-11;

вул. Вадима Бойка, 11-15Б;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84;

вул. Академіка Герасимовича, 23/2;

пров. Максима Рильського, 1А-5А;

туп. Максима Рильського, 1-10;

вул. Віталія Базилевського, 2-18;

пров. Спаський, 1-9А;

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Вагонобудівний, 32;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;

пров. Космічний, 15-19;

пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Індустріальна, 100-145А;

пров. Індустріальний, 82-99;

вул. Олексія Древаля, 170-213А;

вул. Миколи Татарулі, 103-204;

пров. 6-й Індустріальний, 12;

с. Піщане.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж: