Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 15 червня енергетики проводитимуть планові роботи
У четвер, 15 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Ковальська, 8-29;
- туп. Ковальський, 2, 3;
- пров. Сержанта Онопченка, 1-22;
- вул. Василя Сліпака, 1-11;
- вул. Вадима Бойка, 11-15Б;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84;
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
- пров. Максима Рильського, 1А-5А;
- туп. Максима Рильського, 1-10;
- вул. Віталія Базилевського, 2-18;
- пров. Спаський, 1-9А;
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Вагонобудівний, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Індустріальна, 100-145А;
- пров. Індустріальний, 82-99;
- вул. Олексія Древаля, 170-213А;
- вул. Миколи Татарулі, 103-204;
- пров. 6-й Індустріальний, 12;
- с. Піщане.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- набер. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Ливарний, 2-8;
- пров. Мирний, 28;
- вул. Вадима Пугачова, 6-6Н.
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