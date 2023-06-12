З полону повернули 95 українців — серед них є військові з Полтавщини

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Загалом нам вдалося повернути з російського полону вже 2 525 українців і українок

Україна повернула додому 95 наших захисників: воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них — 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі».

Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь», повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомила Зіньківська міська рада у Facebook, серед повернутих Героїв — наш земляк, житель села Дейкалівка, водій 3 відділення зенітно-ракетного взводу Костянтин Валерійович Невдах, який вважався безвісти зниклим з 8 лютого цього року.

Загалом нам вдалося повернути з російського полону вже 2 525 українців і українок.

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Серед звільнених військовополонених двоє воїнів з Полтавщини. Інформацію про це представникам ТЦК та СП підтвердили рідні воїнів.

Це стрілець-санітар солдат Гриценко Андрій, який народився 22 травня 1981 року, і старший солдат Невдах Костянтин Валерійович, 11 липня 1990 року народження.

Вони захищали Батьківщину в одному зі стрілецьких батальйонів, які формувалися на Полтавщині на початку повномасштабного російського вторгнення. Під час виконання бойових завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області вони зникли безвісти 8 лютого цього року. Після медичної та психологічної реабілітації на повернення українських захисників чекають рідні у Полтаві.



