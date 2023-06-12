Слуга народу - Полтавщина
Відпустки військовим, реструктуризація кредитів: нардеп Олексій Устенко розповів про останні рішення Ради
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Війна

З полону повернули 95 українців — серед них є військові з Полтавщини

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 602

 

Загалом нам вдалося повернути з російського полону вже 2 525 українців і українок

Україна повернула додому 95 наших захисників: воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них — 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі».

Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь», повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомила Зіньківська міська рада у Facebook, серед повернутих Героїв — наш земляк, житель села Дейкалівка, водій 3 відділення зенітно-ракетного взводу Костянтин Валерійович Невдах, який вважався безвісти зниклим з 8 лютого цього року.

Загалом нам вдалося повернути з російського полону вже 2 525 українців і українок.

Доповнено 

Серед звільнених військовополонених двоє воїнів з Полтавщини. Інформацію про це представникам ТЦК та СП підтвердили рідні воїнів.

Це стрілець-санітар солдат Гриценко Андрій, який народився 22 травня 1981 року, і старший солдат Невдах Костянтин Валерійович, 11 липня 1990 року народження.

Вони захищали Батьківщину в одному зі стрілецьких батальйонів, які формувалися на Полтавщині на початку повномасштабного російського вторгнення. Під час виконання бойових завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області вони зникли безвісти 8 лютого цього року. Після медичної та психологічної реабілітації на повернення українських захисників чекають рідні у Полтаві.


3
Автор: Альона Душенко
Теги: війна полон обмін
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх