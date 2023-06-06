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Сучасний український театр представить у Кременчуці виставу «Гаррі Поттер та загублений ліс»

Сьогодні, 21:06 Переглядів: 108

 

На вас чекають небезпечні та захопливі пригоди, чари, вірні друзі й чарівний світ

23 червня о 16.00 у Міському палаці культури Сучасний український театр представить кременчужанам та гостям міста виставу для будь-якого віку «Гаррі Поттер та загублений ліс». Це захоплива історія про дивовижні пригоди хлопчика-чарівника.

По дорозі в магічну школу Хогвартс Гаррі зі своїми друзями Герміоною і Роном потрапляють в загублений ліс. Там їм доведеться застосувати всі свої знання, щоб впоратися з найнебезпечнішим темним магом у світі – лордом Волан-де-Мортом. На вас чекають небезпечні і захопливі пригоди, чари, вірні друзі й чарівний світ Гаррі Поттера!

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар» за номером +380970493430, +380960342036. Вартість – 120-250 грн.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вистава МПК театр
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