Слуга народу – Полтавщина
Полтавщина передала питну воду на Херсонщину
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук

Кременчук в Instagram

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 256

Кращі фото кременчужан тижня, що минає,  з соцмережі 








Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Светлана (@svetlana.osipenko88)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Марина Саута (@sauuutaa)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Таїсія Кондратенко (@s_taisiya_k)





Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Сергей Билык (@halloween_serega)







Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений 𝓚𝓪𝓽𝔂𝓪🎀 (@ozeryanka_)





Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений користувачем @slabkomaks



0
Автор: Fotokorr
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх