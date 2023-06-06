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Лікарні «Кременчуцька» виділили кошти на ремонт адмінприміщення та протипожежну сигналізацію

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 168

Всього 627,7 тис. гривень

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 627,8 тис. гривень лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Відповідні рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 2 червня.

Так, 266,7 тис. гривень піде на капітальний ремонт першого поверху будівлі інфекційного корпусу для розміщення адміністрації (вул. Лікаря Парнети, 16).

361,05 тис. гривень на капремонт автоматизованої системи протипожежного захисту та її складових, що знаходяться у підвальному приміщенні (захисній споруді) лікарні «Кременчуцька» (вул. Лікаря Парнети, 2).

Нагадаємо, на цій же сесії лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» виділили 290 тис. гривень на створення інсультного центру з нейрохірургічними ліжками.  Кошти підуть на виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень шляхом надбудови другого поверху без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані нейрохірургічного відділення медзакладу.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: лікарня Кременчуцька ремонт сесія гроші
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