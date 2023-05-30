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Орден За мужність вручили родині загиблого воїна Сергія Колядинського, який так і не побачив свою донечку

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 138

 

Нагороду вручили дружині військового

За особисту мужність та героїзм, виявлені при захисті України, орденом За мужність III ступня посмертно нагороджений Сергій Колядинський.

Нагороду дружині вручив, 30 травня, керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Він казав, що все буде добре, не хвилюйтеся. Головне — бережи нашу донечку. На жаль... Донечці 7 місяців. Він її не бачив і не тримав на руках, але так хотів. Назвали її Поліною, як тато хотів. Поліна — копія татка, в усьому, навіть пальчики на ніжках однаково розставляють, — розповіла кохана Сергія Дарина.

Нагадаємо, що 28-річний сержант Сергій Колядинський загинув 26 вересня на Харківщині. Зі своєю коханою Даниною познайомився у Польщі на заробітках. У Кременчуці він вирішив створити родину, одружився й чекав на первістка.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко
Теги: нагородження орден «За мужність»
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