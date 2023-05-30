Орден За мужність вручили родині загиблого воїна Сергія Колядинського, який так і не побачив свою донечку

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За особисту мужність та героїзм, виявлені при захисті України, орденом За мужність III ступня посмертно нагороджений Сергій Колядинський.

Нагороду дружині вручив, 30 травня, керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Він казав, що все буде добре, не хвилюйтеся. Головне — бережи нашу донечку. На жаль... Донечці 7 місяців. Він її не бачив і не тримав на руках, але так хотів. Назвали її Поліною, як тато хотів. Поліна — копія татка, в усьому, навіть пальчики на ніжках однаково розставляють, — розповіла кохана Сергія Дарина.

Нагадаємо, що 28-річний сержант Сергій Колядинський загинув 26 вересня на Харківщині. Зі своєю коханою Даниною познайомився у Польщі на заробітках. У Кременчуці він вирішив створити родину, одружився й чекав на первістка.