Орден За мужність вручили родині загиблого воїна Сергія Колядинського, який так і не побачив свою донечку

За особисту мужність та героїзм, виявлені при захисті України, орденом За мужність III ступня посмертно нагороджений Сергій Колядинський.
Нагороду дружині вручив, 30 травня, керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Нагадаємо, що 28-річний сержант Сергій Колядинський загинув 26 вересня на Харківщині. Зі своєю коханою Даниною познайомився у Польщі на заробітках. У Кременчуці він вирішив створити родину, одружився й чекав на первістка.
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