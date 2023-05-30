У Миргороді зіткнулись велосипедисти: жінка на «Україні» постраждала

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За кермом іншого велосипеда був 14-річний юнак

29 травня, близько 15.00 у провулку Данила Апостола у Миргороді сталася ДТП. Поліція розпочала досудове розслідування.

За інформацією слідства, відбулося зіткнення велосипеда «Specializet», яким керував 14-річний юнак, з «Україною».

Унаслідок ДТП травми отримала 65-річна велосипедистка. Постраждалу у стані середньої тяжкості доставили до міської лікарні.

За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.