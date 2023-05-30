На Житомирщині в ДТП загинуло подружжя з Полтавщини

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28 травня, близько 8.00 на автодорозі Глибочиця-Станишівка, поблизу села Левкова у Житомирському районі сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції Житомирської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ford Mondeo, 76-річний киянин, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Там зіткнувся з Deawoo Lanos, яким керував 64-річний житель Полтавської області. Унаслідок цього легковик опинився у кюветі та перекинувся.

Від отриманих внаслідок ДТП травм 64-річна пасажирка Deawoo Lanos загинула на місці події. Водій цього ж транспортного засобу з травмами був доставлений до відділення інтенсивної терапії Житомирської обласної лікарні. На жаль, його життя врятувати не вдалося.

Водій другого автомобіля був ушпиталений до травматологічного відділення житомирської лікарні.

Нині поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними та обережними за кермом. Дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів.