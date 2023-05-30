Петиція до президента проти судового свавілля щодо Полтавського ГЗК набрала 25 тисяч голосів

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Електронна петиція до президента України із закликом припинити суддівське свавілля, захистити конституційні права жителів Горішніх Плавнів і розблокувати роботу містоутворюючого підприємства Полтавського ГЗК, який належить швейцарській компанії Ferrexpo, набрала необхідну кількість понад 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті електронних петицій до президента України.

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У зверненні автор пише про суддівське свавілля, апелюючи до рішення суддів Шевченківського районного суду Києва, яке призвело до блокування рахунків Полтавського ГЗК. Зазначається, що Полтавський ГЗК є єдиним джерелом доходів для тисяч родин, адже на підприємстві працює чверть працездатного населення 50-тисячного міста.

— Полтавський ГЗК є ключовим працедавцем району й забезпечує роботою чверть горішньоплавнян. Більшість з нас працює на комбінаті все своє життя і завжди вчасно отримували належну заробітну плату. Ми працюємо, з отриманої зарплати допомагаємо армії та вимушеним переселенцям. Дехто з нас, як мешканців, так і працівників підприємства, пішли захищати країну зі зброєю в руках, — пише ініціатор звернення, краєзнавець Микола Стахів.

Рахунки підприємства було заблоковано в рамках розслідування, ініційованого Бюро економічної безпеки (БЕБ), щодо нібито недоплати Полтавським ГЗК майже 2 млрд гривень рентних платежів у 2018-2021 роках.

Полтавський ГЗК відкидає всі звинувачення у несплаті податків і намагається у законному порядку розблокувати рахунки для забезпечення повноцінної роботи. У рамках розгляду справи Шевченківський суд частково задовольнив вимоги підприємства щодо скасування арешту рахунків Полтавського ГЗК, але підприємство досі не може здійснювати оплати за послуги підрядних організацій, електроенергію, газ та здійснювати інші платежі.

Головний виконавчий директор Ferrexpo, акції якої торгуються на Лондонській фондовій біржі, заявляв раніше в інтервʼю NV Бізнес про «надуманість кримінального переслідування зі сторони БЕБ» та про готовність компанії зробити перерахунок і сплатити більшу суму податків, якщо про це буде рішення суду за результатами розгляду претензії зі сторони податкових органів.

— Проте, наразі ми такого спору з податковим органом не маємо і не отримували претензії від податківців за останні 7 років щодо можливого заниження ренти, — коментував він.

У 2022 році підприємства компанії Ferrexpo в Україні сплатили 6,3 млрд гривень податків і стали одними з найбільших платників податків країни та Полтавщини.