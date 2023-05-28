Кременчужанам розкажуть про життєвий шлях лікаря Бончука, ім'ям якого названа вулиця у місті

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 442

Бібліотекарі запрошують усіх охочих на краєзнавчу зустріч «Нові назви старих вулиць», щоб відзначити перейменування вулиці Генерала Манагарова на честь видатного лікаря-уролога Івана Бончука. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада. На заході будуть друзі, родичі та колишні колеги Івана Івановича.

Під час цього заходу всі можуть дізнатися про життєвий шлях та діяльність заслуженого лікаря України від рідних та колишніх колег. Кожен, хто мав щастя працювати з Іваном Івановичем, поділиться своїми спогадами.

Зустріч пройде 30 травня о 14.00 за адресою: вулиця Республіканська, 65.