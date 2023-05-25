Молоко по 7, вовна не потрібна: на що скаржаться мешканці Кременчуччини

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 717

Цього тижня «Кременчуцький ТелеграфЪ» побував на виїзному прийомі керівника РВА Олега Лєдніка у селі Оболонь. До нього прийшли місцеві мешканці зі своїми проблемами.

Найбільше скарг на погані дороги. Окрім того, що місцевим важко дістатися до села, швидкій проїхати іноді взагалі неможливо. Пані Надія, що прийшла на прийом, каже — дороги подекуди такі, що при транспортуванні хворих можна завдати їм ще більшої шкоди здоров’ю.

Пані Анна прийшла зі скаргою на відсутність АЗС у селі. Найближча заправка — у Липовому чи в Семенівці, що за 20 км від села.

— Громада розширюється, без заправки важко, — говорить місцева мешканка.

Ще скарги — на мобільне відділення «Укрпошти». За словами селян, старшим людям, які складають більшість мешканців Оболоні, дуже незручно ходити у певні дні та стояти в черзі — вони звикли отримувати пенсію, газети та журнали вдома.

Ще одна велика проблема для селян — відсутність банкомата. Як з АЗС, потрібно їхати щонайменше за 20 кілометрів.

Пан Володимир, місцевий фермер, що тримає близько 100 голів худоби, прийшов на прийом до Олега Лєдніка із проблемою закупівельної ціни на молоко.

— Наше молоко скуповують за безцінь — 7 гривень за літр. Обіцяють, щоправда, по 9, але все одно. В магазині літр коштує 30 гривень, — каже пан Олександр.

На його думку, чесна ціна на закупівлю фермерського молока — 15 гривень, проте розуміє, що такі кошти ніхто не платитиме.

Також Олександр поскаржився, що до ніхто не купує овечу вовну, хоча попит в Україні на неї є.

Тож люди попросили районну військову адміністрацію посприяти розв'язанню вказаних проблем — їх задокументували та пообіцяли розглянути.