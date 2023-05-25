Рік у Кременчуці працює машинобудівне підприємство з Харківщини, яке перевозили пів сотні фур

Слуга народу
Слуга народу – Полтавщина
Легка промисловість Полтавщини адаптувалася та вже інтегрується в ЄС – нардеп Олексій Устенко
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Кременчук, Бізнес/Робота, Україна, Світ

Рік у Кременчуці працює машинобудівне підприємство з Харківщини, яке перевозили пів сотні фур

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 334

 

Загалом Полтавщина прийняла близько 50 бізнесів

Майже рік у Кременчуці працює релоковане машинобудівне підприємство з Харківщини. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Яке саме підприємство, він не назвав.

Після ворожих обстрілів у Дергачах керівництво вирішило перевезти команду й обладнання у більш безпечне місце. Для цього задіяли понад пів сотні фур.

У новому приміщенні команді вдалося заново налагодити повний цикл виготовлення продукції. На підприємстві у Кременчуці нині працюють 110 людей, штат поповнили місцеві жителі нашої області. Поступово відновлюється виробництво компанії й на Харківщині. 

Загалом Полтавщина прийняла близько 50 бізнесів. Для області це нові робочі місця й потужності.

Danone частково переїхав до Кременчука з окупованої Херсонщини
2
Автор: Катерина Турубара
Теги: підприємства Харків машинобудування бізнес
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх