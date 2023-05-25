Рік у Кременчуці працює машинобудівне підприємство з Харківщини, яке перевозили пів сотні фур

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 334

Майже рік у Кременчуці працює релоковане машинобудівне підприємство з Харківщини. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Яке саме підприємство, він не назвав.

Після ворожих обстрілів у Дергачах керівництво вирішило перевезти команду й обладнання у більш безпечне місце. Для цього задіяли понад пів сотні фур.

У новому приміщенні команді вдалося заново налагодити повний цикл виготовлення продукції. На підприємстві у Кременчуці нині працюють 110 людей, штат поповнили місцеві жителі нашої області. Поступово відновлюється виробництво компанії й на Харківщині.

Загалом Полтавщина прийняла близько 50 бізнесів. Для області це нові робочі місця й потужності.