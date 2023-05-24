Де в Кременчуці 24 травня найвигідніше обмінювати долари, євро та злоті

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 192

У середу, 24 травня, готівкова гривня зміцнилась проти «чорного» курсу євро, але ослабла проти долара.

На ранок курс долара проти гривні на «чорному ринку» становив 37,31-37,44 грн проти котирувань у 37,26-37,43 у вівторок.

На цей же час «чорний» курс євро становив 40,54-40,81 грн проти курсу 40,63-40,85 грн за євро в вівторок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,1-37,6 грн (курс на 23 травня – 37,15-37,55 грн);

Євро – 40,2-40,85 грн (курс на 23 травня – 40,225-40,9 грн).

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Д олар США

купують — по 37,066 грн,

грн, продають — по 37,623 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Південному (37,35 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,37 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують — по 40,100 грн,

грн, продають — по 40,989 грн.

Найвигідніший курс здачі — в Укрексімбанку (40,45 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в ОТП Банку (40,75 грн).

З лотий

купують — по 8,506 грн,

грн, продають — по 9,041 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Креді Агріколі (8,75 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Полтавабанку (8,96 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 24 .0 5 .2023 року: