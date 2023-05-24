На Полтавщині вантажівка на смерть збила пішохода

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23 травня, близько 22.30, на 202 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Вільшанка Лубенської територіальної громади сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль DAF, під керуванням 41-річного водія, збив 37-річного пішохода, який перетинав проїзну частину дороги в неустановленому місці. Чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких невдовзі помер у кареті швидкої допомоги.

За даним фактом слідчими Головуправління поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.