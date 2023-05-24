Полтавець постріляв у дворі гумовими кулями: йому загрожує штраф

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22 травня, близько 19.00, чоловік наполохав полтавців пострілами. Про це повідомила пресслужба поліції.

До поліцейських звернулись перехожі. У ході проведення першочергових заходів правоохоронці встановили, що 29-річний полтавець у своєму дворі тричі вистрілив у землю із власного ПМР Ф 9мм.

Поліцейські вилучили спецзасіб та склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.174 (Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які направлено до суду.

Якщо суд визнає, що дії чоловіка були неправомірні, йому загрожує штраф до 2,5 тис. грн з конфіскацією зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії та бойових припасів.