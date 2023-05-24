У Кременчуці вночі шукали двох школярок

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 135

Вночі 23 травня поліцейські у Кременчуці шукали двох зниклих школярок. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Близько 21.30, про зникнення 14-річної дівчини до поліції Кременчука повідомили її родичі. Зі слів заявників, дитина близько 18.00 пішла гуляти та певний час не виходить на зв'язок. Поліція розпочала пошуки неповнолітньої.

За кілька годин пошукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження дівчини. Вона перебувала в одному із районів міста у подруги. Дівчину повернуто в родину.

Близько 23.30 до поліції звернувся мешканець району, який повідомив про зникнення його 16-річної родички. На телефонні дзвінки дівчина не відповідала. Поліція розпочала пошуки дитини.

Пошукові заходи тривали понад годину. На щастя, близько першої години ночі, поліцейські встановили місцеперебування зниклої. Вона гуляла у селі Піщане, Кременчуцького району. Дівчину повернули у родину.

Інспектори ювенальної превенції вивчають обставини обох подій.