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Футболісти «Кремінь» 2010 стали срібними призерами Poltava Championship

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 199

 

З осені «Кремінь» 2010 розпочне виступи на чемпіонаті України ДЮФЛ

Футболісти «Кремінь» 2010 отримали срібні нагороди на турнірі Poltava Championship. Участь у змаганнях взяли 12 команд, які протягом кількох місяців зіграли між собою.

Вихованці Олександра Назаренка та Анатолія Безуса поступилися лише в одній грі з полтавською «Ворсклою». На жаль, кадрові втрати серед захисників «Кременя» внесли свої корективи. Матч з першою командою «Ворскли» завершився з рахунком – 4:2 на користь полтавців. А ось другий матч, на стадіоні у Копилах, проти другої команди «Ворскли» був на користь «синьо-білих».

Загалом «Кремінь» на турнірі зіграв 11 матчів й зазнав єдиної поразки. У підсумку «Кремінь» і «Ворскла» набрала однакову кількість очок, проте враховуючи очну зустріч – перемогу здобули полтавці.

- Ми як тренери дуже задоволені цим підготовчим турніром, який став одним з етапів підготовки до чемпіонату. Зіграли багато ігор й посіли 2 місце серед 12 команд – непоганий результат. Звичайно хотілося завоювати перше місце, але ми йдемо вперед.

Хлопці молодці, важкий чемпіонат, але здобули 10 перемог з 11 ігор, - зауважив тренер Олександр Назаренко.

Кращим воротарем турніру став голкіпер «Кременя» Дмитро Кaцaпчук, а кращим нападником турніру – Святослав Шевченко.

Варто зауважити, що з осені «Кремінь» 2010 розпочне виступи на чемпіонаті України ДЮФЛ. Тому команда активно готується до виступів у червні передбачений турнір, а також змагання на Кубку Австралії.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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