Звільнилася з посади директорка Кременчуцької художньої галереї Оксана Бойко

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 650 Коментарів: 1

Через особисті обставини художниця Оксана Бойко звільнилася з посади виконуючої обов'язки директора Кременчуцької міської художньої галереї, на якій вона працювала з 2017 року. Цю інформацію підтвердила «Телеграфу» заступниця начальника управління культури і туризму Тетяна Чернова. Мисткиня планує виїхати за кордон.

Обов'язки очільника галереї наразі виконує заступниця Оксани Бойко – Тетяна Новікова. Хто обійме посаду директора Кременчуцької міської художньої галереї наразі невідомо, можливо, кандидатуру оберуть на початку червня.