Як минула доба на Кременчуччині: 9 домашніх насильств

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 66

За минулу добу у Кременчуцькому районі рятувальники чотири рази виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 18 травня, о 12.18 у селищу Іванове, у провулку Шкільному, сталася пожежа у сіннику. Того ж дня о 17.58 поблизу села Битакове Озеро горів сухостій.

Сьогодні, 19 травня, о 00.30 у селищі Градизьк, на вулиці Старокиївській, горіло перекриття веранди у житловому будинку. Також о 2.48 у селі Горби, у провулку Давній, горіла господарча споруда.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 9 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Патрульна поліція вчора затримала двох водіїв за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротокол за статтею 130 КУпАП.

Також на 9 осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.