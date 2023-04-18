Триб'ют AC/DC в рамках туру на підтримку Збройних сил України дає шоу у Кременчуці

Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Кременчук, Культура, Україна, Світ

Триб'ют AC/DC в рамках туру на підтримку Збройних сил України дає шоу у Кременчуці

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 223

 

Якщо заплющити очі, музикантів неможливо відрізнити від справжніх AC/DC

Найкращий триб'ют AC/DC Східної Європи в рамках туру на підтримку Збройних сил України дає 2-годинне шоу у Кременчуці.

AS/DS дуже відомі в Європі й в цей важкий для всієї країни час збирають гроші на пікапи для ЗСУ! Усі найвідоміші хіти часів Бона Скотта та Браяна Джонсона на одному подиху. На концерті цих хлопців ти повністю поринаєш в атмосферу справжніх AC/DC. Якщо заплющити очі, їх неможливо відрізнити від справжніх!

Зараз усім складно, але найважче тим, хто захищає нашу країну на передовій. АS/DS закликають усіх справжніх шанувальників АС/DС прийти цього дня на 2-годинний концерт для того, щоб підтримати наших хлопців із ЗСУ та зібрати якомога більше грошей для їх потреб.

Чим більше прийде людей, то більше зберемо. Чим більше зберемо, тим більше допоможемо. Чим більше допоможемо, тим швидше ми переможемо. Чим швидше ми переможемо, тим швидше настане мир, і ми почнемо відбудовувати нову процвітаючу країну! Слава Україні! Слава ЗСУ! – йдеться в анонсі.
3
Автор: Катерина Турубара
Теги: концерт допомога ЗСУ палац культури
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 13 від 30 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 12 від 23 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх