Триб'ют AC/DC в рамках туру на підтримку Збройних сил України дає шоу у Кременчуці

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 223

Найкращий триб'ют AC/DC Східної Європи в рамках туру на підтримку Збройних сил України дає 2-годинне шоу у Кременчуці.

AS/DS дуже відомі в Європі й в цей важкий для всієї країни час збирають гроші на пікапи для ЗСУ! Усі найвідоміші хіти часів Бона Скотта та Браяна Джонсона на одному подиху. На концерті цих хлопців ти повністю поринаєш в атмосферу справжніх AC/DC. Якщо заплющити очі, їх неможливо відрізнити від справжніх!

Зараз усім складно, але найважче тим, хто захищає нашу країну на передовій. АS/DS закликають усіх справжніх шанувальників АС/DС прийти цього дня на 2-годинний концерт для того, щоб підтримати наших хлопців із ЗСУ та зібрати якомога більше грошей для їх потреб.

Чим більше прийде людей, то більше зберемо. Чим більше зберемо, тим більше допоможемо. Чим більше допоможемо, тим швидше ми переможемо. Чим швидше ми переможемо, тим швидше настане мир, і ми почнемо відбудовувати нову процвітаючу країну! Слава Україні! Слава ЗСУ! – йдеться в анонсі.