У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії нагородили кращих учнів, студентів і викладачів

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15 травня у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені А. С. Макаренка підбили підсумки навчального року і нагородили за досягнення 105 учнів та 84 студенти, а також 52 викладачі в різних номінаціях.

У цей день зокрема відзначили:

75 переможців і призерів III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 13 навчальних предметів;

18 переможців і призерів II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, які представили свої проєкти у фізико-математичному, технічному, гуманітарному та суспільному профілях;

21 учасника обласних, усеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференцій; переможців понад 25 інтелектуальних конкурсів;

24 переможців, призерів й учасників IV (усеукраїнського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики, хімії, математики, української мови та літератури, біології та географії;

2 переможці II (обласного) та учасники III (усеукраїнського) етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України;

членів Малої академії наук України; 34 студентів, які здобули 54 медалі за цей навчальний рік на спортивних змаганнях різного рівня.

Також нагороджували учасників інших конкурсів, турнірів та змагань.

Під час заходу відбулися виступи колективів академії та флешмоб з українськими прапорцями

Ми поспілкувалися з кількома студентами, які досягли успіхів у різних змаганнях.

Юлія Юрко (група ДО-31Б) навчається на вихователя (дошкільна освіта); вона зайняла перше місце у «Всеукраїнській універсіаді-2023» у Київському міжнародному університеті (напрямок «Дитяча психологія»). В універсіаді брали участь студенти з усієї України зі своїми науковими роботами. Ця перемога дає дівчині змогу навчатися у цьому університеті зі знижкою в оплаті за навчання у 50%.

На запитання, що було найважчим у підготовці наукової роботи, Юлія відповіла:

— У підготовці не було нічого складного, було складно її захистити. Це моя перша наукова робота. Я не розуміла, що і як потрібно робити, як захищати, що потрібно говорити, скільки є часу. Спочатку я дуже переживала і збивалася, але зібралася з силами й захистила. Це було складно!

Але дівчина зізналася, що не планує навчатися у цьому університеті через війну. Поки вона вчиться на третьому курсі, тож поки не вирішила, де саме хоче здобувати освіту далі, але планує піти на магістратуру.

Кирило Ткачук (група ПО-12) навчається на вчителя початкових класів (додаткова спеціалізація — англійська мова). Хлопець виборов перше місце у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Це вже не вперше хлопець бере участь у цьому конкурсі.

— Це моя друга участь у ньому. Колись, ще у 8 класі, я змагався у цьому конкурсі у своїй школі, – каже він. – Там були різні завдання — морфологія, орфоепія, нас перевіряли по всіх галузях української мови, ще був твір на тему «Волонтерство». Тему була вже закріплена, її потрібно було розширити, продемонструвати свою думку. Найважчим було написати твір, тому що 2,5 сторінки – це достатньо великий твір, на нього потрібно було виділити певний час, якого і так було уже небагато. Весь конкурс тривав 3 години.

Усі учні, студенти та навіть викладачі, кого відзначили, отримають і грошові нагороди — стипендії у 500 грн і вище у залежності від результатів.