Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 17 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 17 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.30
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Небесної Сотні 31,37,39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. 29 Вересня, 24.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу - с. Потоки:
- вул. Космонавтів, 1-143;
- вул. Боброва, 1-51;
- вул. Вишнева, 3-11;
- вул. Гагаріна, 1-3А;
- вул. Горького, 1-55;
- вул. Затишна, 1-9;
- вул. Зелена, 1/11-49;
- пров. Космонавтів, 1-35;
- вул. Лісна, 30, 32;
- вул. Л.Українки, 1-149;
- вул. Межева, 1-15;
- вул. Миру, 2-72;
- вул. Мічуріна, 1-62;
- вул. Озерна, 1-22;
- вул. Сонячна, 10-65;
- вул. Спортивна, 1-71;
- вул. Центральна, 271-488;
- вул. Шевченка, 2-28;
- вул. Яблунева, 1-15.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Гійома Боплана, 30-56;
- вул. Лугова, 1-17;
- вул. Юрія Таптунова, 1;
- вул. Цимлянська, 2;
- пров. Зв'язковий, 2/41-15;
- туп. Зв'язковий, 3-7;
- пров. Резервний, 3-11;
- туп. Резервний, 3-9;
- туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. 29 Вересня, 3-32;
- вул. Софіївська, 37.
За заявою користувача:
- вул. Небесної Сотні, 21/35, 23/8.
З 8.00 до 18.00
За заявою користувача:
- пров. Г. Петька, 3-49;
- вул. Гірська, 4-11;
- вул. Заводська, 1-131;
- пров. Заводський, 7-18;
- пров. І. Торубари, 4-19/2;
- вул. Кавказька, 1-59;
- пров. Корабліної, 4-50;
- вул. К. Острозького, 1-29;
- вул. Новобудівельна, 5-15;
- пров. Одеський, 2-36;
- пров. Одеський, 2-36;
- пров. Д.Вишневецького, 1-20;
- вул. С. Крушельницької, 44-189;
- вул. П.Прокоповича, 1-31;
- вул. Черкаська, 15;
- вул. Чечелевська, 1-46/43;
- пров. Чечелевський, 1А-41;
- пров. Заводський, 3-8;
- пров. Конституції, 3-10;
- пров. Кремневий, 4-16;
- пров. Лубенський, 1-59/11;
- вул. Одеська, 9-31А;
- вул. Олександра Печерського, 2-60;
- вул. Івана Приходька, 134-150;
- пров. Пшеничний, 2-13;
- вул. Соломії Крушельницької, 1А-63;
- пров. Юнацький, 2, 6А.