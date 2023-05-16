Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 17 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.30

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Троїцька, 30.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Небесної Сотні 31,37,39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. 29 Вересня, 24.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу - с. Потоки:

вул. Космонавтів, 1-143;

вул. Боброва, 1-51;

вул. Вишнева, 3-11;

вул. Гагаріна, 1-3А;

вул. Горького, 1-55;

вул. Затишна, 1-9;

вул. Зелена, 1/11-49;

пров. Космонавтів, 1-35;

вул. Лісна, 30, 32;

вул. Л.Українки, 1-149;

вул. Межева, 1-15;

вул. Миру, 2-72;

вул. Мічуріна, 1-62;

вул. Озерна, 1-22;

вул. Сонячна, 10-65;

вул. Спортивна, 1-71;

вул. Центральна, 271-488;

вул. Шевченка, 2-28;

вул. Яблунева, 1-15.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Гійома Боплана, 30-56;

вул. Лугова, 1-17;

вул. Юрія Таптунова, 1;

вул. Цимлянська, 2;

пров. Зв'язковий, 2/41-15;

туп. Зв'язковий, 3-7;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Резервний, 3-9;

туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;

вул. Бетонна, 15А-114;

пров. Солдатський, 35-107/3.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. 29 Вересня, 3-32;

вул. Софіївська, 37.

За заявою користувача:

вул. Небесної Сотні, 21/35, 23/8.

З 8.00 до 18.00

За заявою користувача: