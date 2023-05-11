Двоє юних кременчужан стали переможцями Міжнародного конкурсу з укрмови імені Петра Яцика

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Двоє знавців української мови з Кременчука стали переможцями четвертого етапу XXIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Відповідний наказ опублікувало МОН.

24 березня в дистанційному форматі відбувся четвертий етап конкурсу. У фіналі змагалися 805 знавців української мови із закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. З них переможцями стали 72 учасники з різних регіонів України.

Учасники конкурсу демонстрували знання української мови, розмірковували у творах про волонтерство, норми життя суспільства під час війни, значення почесної відзнаки «Герой України». Також висловлювали думки щодо інформаційної гігієни, правил спілкування в соціальних мережах та давали рекомендації, як можна зацікавити учнів під час онлайн-навчання й спонукати молодь говорити українською.

Студент Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка (колишній педколедж) Кирило Ткачук (на фото вище) з групи ПО-12 виборов І місце. Йому на один рік буде призначено стипендію Президента України. Хлопця підготувала його наставниця, викладач циклової комісії філологічних дисциплін Ольга Терещенко.

А учень групи МЕ-21-ФМБ Вищого професійного училища №7 Микита Камінський посів почесне III місце.