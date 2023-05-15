Кременчуцьке КП «Теплоенерго» отримало генератор потужністю 160 кВт від ООН і японців

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 145

КП «Теплоенерго» отримало генератор потужністю 160 кВт. Як повідомив кременчуцький міський голова Віталій Малецький, обладнання надійшло завдяки Програмі розвитку Програми розвитку ООН.

— Дуже дякуємо їм, а також уряду й народу Японії за підтримку і допомогу, — зазначив він.

За словами очільника міста, ця техніка допоможе місту підготуватися до наступної зими.

— Зараз стоїть завдання забезпечити генераторами всі котельні та теплові пункти, щоб у разі відсутності електрики кременчужани були з опаленням, — заявив Віталій Малецький. — Сподіваюся, що цього року будемо мати ще багато гарних новин про забезпечення комунальних підприємств обладнанням для автономної роботи.

Принагідно нагадаємо, що КП «Теплоенерго» цього року отримало генератор на 80 кВт від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ГО «Фонд енергозбереження та енергоефективності», а також за кошти міського бюджету отримало три автомобілі для аварійних бригад.