Кременчуцьке КП «Теплоенерго» отримало генератор потужністю 160 кВт від ООН і японців

КП «Теплоенерго» отримало генератор потужністю 160 кВт. Як повідомив кременчуцький міський голова Віталій Малецький, обладнання надійшло завдяки Програмі розвитку Програми розвитку ООН.
За словами очільника міста, ця техніка допоможе місту підготуватися до наступної зими.
Принагідно нагадаємо, що КП «Теплоенерго» цього року отримало генератор на 80 кВт від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ГО «Фонд енергозбереження та енергоефективності», а також за кошти міського бюджету отримало три автомобілі для аварійних бригад.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.