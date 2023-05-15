Де завтра не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 119

У вівторок, 16 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Гійома Боплана, 30-56;

вул. Цимлянська, 2;

пров. Зв'язковий, 2/41-15;

туп. Зв'язковий, 3-7;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Резервний, 3-9;

вул. Лугова, 1-17;

пров. Юрія Таптунова, 1.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Небесної Сотні, 31-39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. 29 Вересня, 24;

вул. Троїцька;

вул. Європейська, 35-64;

вул. Ігоря Сердюка, 17;

вул. Нагірна, 4-6;

просп. Свободи, 14-20.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. 29 Вересня, 3-32;

вул. Софіївська, 37;

вул. Миколи Залудяка, 3;

вул. Лейтенанта Покладова, 7-10Б;

бульв. Українського Відродження, 20;

вул. Троїцька, 30;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

У зв'язку з проведенням робіт за заявою користувачів: