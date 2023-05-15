Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 16 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 16 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Гійома Боплана, 30-56;
- вул. Цимлянська, 2;
- пров. Зв'язковий, 2/41-15;
- туп. Зв'язковий, 3-7;
- пров. Резервний, 3-11;
- туп. Резервний, 3-9;
- вул. Лугова, 1-17;
- пров. Юрія Таптунова, 1.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Небесної Сотні, 31-39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. 29 Вересня, 24;
- вул. Троїцька;
- вул. Європейська, 35-64;
- вул. Ігоря Сердюка, 17;
- вул. Нагірна, 4-6;
- просп. Свободи, 14-20.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. 29 Вересня, 3-32;
- вул. Софіївська, 37;
- вул. Миколи Залудяка, 3;
- вул. Лейтенанта Покладова, 7-10Б;
- бульв. Українського Відродження, 20;
- вул. Троїцька, 30;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
У зв'язку з проведенням робіт за заявою користувачів:
- просп. Лесі Українки, 27.
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