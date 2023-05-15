Міністр внутрішніх справ повідомив, коли буде запущений Єдиний реєстр зброї в України

Зброя має бути облікована, контрольована та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання наголосив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю телеканалу «Рада».
Глава відомства розповів про запуск Єдиного реєстру зброї, що заплановано на 23 червня 2023 року. Ігор Клименко заявив, що основна мета цієї ініціативи — щоб вся зброя, яка наразі є на руках у громадян була в реєстрі, а це своєю чергою допоможе правоохоронній системі контролювати її розповсюдження.
Ігор Клименко зазначив, що повернення відчуття безпеки після війни нашим громадянам — це перше, що має зробити держава і безпосередньо система МВС. Для цього зброя має бути облікована, контрольована та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.