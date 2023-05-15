Під Кременчуком автомобіль збив 8-річну дівчинку

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Вчора, 14 травня, близько 19.00, у селі Садки Кременчуцького району сталася ДТП. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Відомо, що автомобіль ВАЗ-21083, яким керував 54-річний чоловік, збив 8-річну дівчинку. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Відомості про події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.